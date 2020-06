Scharbeutz arbeitet an Strand-Buchungssystem Sendung: NDR Info | 16.06.2020 | 14:00 Uhr 1 min

In der Lübecker Bucht sollen Tagestouristen ihren Aufenthalt am Strand künftig über eine Seite buchen. Das soll die Zahl der Coronavirus-Infektionen in der Region gering halten.