Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung im Norden Sendung: NDR Info | 02.03.2022 | 22:05 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 09.03.2022

In einigen Wirtschaftsbereichen verursacht der Krieg bereits Engpässe. Bei VW in Wolfsburg kommen zu wenige Teile an.