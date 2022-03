Russland-Ukraine-Krieg: Zehn Millionen Menschen auf der Flucht Stand: 21.03.2022 17:23 Uhr Fast vier Wochen nach Kriegsbeginn gehen die Angriffe Russlands in der Ukraine immer weiter. Zehn Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen auf der Flucht. Im Hintergrund laufen politische Gespräche und Verhandlungen. Aktuelle News im Überblick.

In der Ukraine selbst sind zurzeit nach UN-Angaben mehr als 6,5 Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Kriegsgeschehen. Dazu kommen fast 3,5 Millionen Menschen, die über die Grenzen in Nachbarstaaten geflohen sind. Damit ist bislang schon praktisch ein Viertel der einstigen Gesamtbevölkerung (44 Millionen) aus den Heimatstädten und Orten vertrieben worden. Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) fordert eine Luftbrücke, um Geflüchtete aus der Ukraine auf Europa zu verteilen. In Deutschland sind nach offiziellen Angaben bisher mehr als 225.000 Flüchtende registriert worden, wegen der offenen Grenzen und fehlenden Grenzkontrollen gehen die Behörden aber von einer deutlich höheren Zahl aus.

Beratungen der EU-Außen- und Verteidigungsminister

Die EU-Außen- und Verteidigungsminister beraten heute in Brüssel über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Folgen. Unter anderem wurde beschlossen, dass die EU ab 2025 eine neue militärische Eingreiftruppe bekommt. Nach Worten von Baerbock will die EU außerdem ihre Finanzhilfe für die Ukraine zur Beschaffung von Waffen auf eine Milliarde Euro verdoppeln.

Zudem sollen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weitergehen. Es gebe Anzeichen, dass Russlands Position zuletzt angemessener und realistischer geworden sei, so ein ukrainischer Präsidentenberater.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

