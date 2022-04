Russland-Ukraine-Krieg: Westliche Staaten verschärfen Sanktionen Stand: 06.04.2022 21:35 Uhr Beim zweitägigen Außenminister-Treffen der NATO-Staaten geht es um das weitere Vorgehen im Russland-Ukraine-Konflikt. Die USA und Großbritannien haben bereits ihre Sanktionen verschärft. Bundeskanzler Scholz prangerte im Bundestag die Gräueltaten in Butscha an. Die News im Überblick.

US-Außenminister Blinken sprach sich am Mittwoch in Brüssel dafür aus, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen. Es gehe darum, die Bemühungen nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sie weiter auszubauen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Putin seine Ambitionen aufgegeben habe, die komplette Ukraine zu kontrollieren. Der Krieg in der Ukraine könne noch "viele Monate oder sogar Jahre" andauern.

Am Donnerstag wollen die Außenminister über die weitere Unterstützung der Ukraine sowie eine Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten im östlichen Bündnisgebiet sprechen. Die USA und Großbritannien verhängten bereits neue Sanktionspakete, die unter anderem Strafmaßnahmen gegen Russlands größte Bank Sberbank sowie ein Verbot neuer Investitionen in Russland enthalten. Auch die EU bereitet weitere Sanktionen vor. Ratspräsident Michel sagte, er "glaube, dass Maßnahmen auf Öl und sogar auf Gas früher oder später notwendig sein werden".

Scholz: Russische Soldaten haben "Massaker" verübt

Der Bundestag verurteilte in seiner Sitzung am Mittwoch die Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha über die Parteigrenzen hinweg. Gefordert wird, dass die Täter konsequent verfolgt und bestraft werden. Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte, russische Soldaten hätten in Butscha ein "Massaker" verübt. Zivilisten zu töten, sei ein Kriegsverbrechen.

Scholz kündigte zudem weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht angesichts des jüngsten Vorgehens Russland "dringenden Bedarf" für weitere Unterstützung der Ukraine. Die Regierung in Kiew rief unterdessen die Einwohner der Ostukraine wegen einer befürchteten russischen Großoffensive zum sofortigen Verlassen der Region auf. Aus mehreren Städten seien am Mittwoch insgesamt fast 5.000 Zivilisten evakuiert worden, so Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

