Russland-Ukraine-Krieg: Der Westen plant weitere Sanktionen Stand: 22.03.2022 19:41 Uhr Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Die USA und ihre westlichen Verbündeten werden nach Darstellung des Weißen Hauses diese Woche weitere Sanktionen gegen Russland ankündigen.

Dies soll am Donnerstag passieren - im Rahmen der Gipfeltreffen der NATO und der EU in Brüssel, an denen auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen wird, wie der Nationale Sicherheitsbeauftragte Jake Sullivan sagte. Es gehe um "ein weiteres Sanktionspaket." Ein wichtiges Element werde es dabei sein, die bestehenden Strafmaßnahmen so zu verschärfen, dass Moskau eine Umgehung der Sanktionen weiter erschwert werde. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums haben die russischen Streitkräfte in der Ukraine weiter mit großen logistischen Problemen zu kämpfen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj rief den russischen Staatschef Putin erneut zu direkten Verhandlungen auf. Bei einem Treffen sei er auch bereit, über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen. Im Gegenzug forderte Selenskyj Sicherheitsgarantien, ein Ende der russischen Angriffe und den Abzug der feindlichen Truppen. Dann sei er auch bereit, über eine ukrainische Absage an eine NATO-Mitgliedschaft zu reden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Der Westen plant weitere Sanktionen Die NATO-Staaten und die EU wollen am Donnerstag weitere Sanktionen gegen Russland ankündigen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 22.03.2022 | 17:00 Uhr