Russland-Ukraine-Krieg: Wenig Fortschritt bei Verhandlungen Stand: 07.03.2022 19:45 Uhr Russland und die Ukraine haben nach ihrer dritten Verhandlungsrunde in Belarus die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. An diesem Dienstag soll es einen neuen Anlauf geben, um Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Die Gefechte in mehreren Landesteilen dauern an. Die News im Überblick.

Es gebe kleine positive Schritte bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montagabend. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski kündigte den neuen Evakuierungsversuch an, zeigte sich insgesamt aber enttäuscht von dem Treffen. "Die Erwartungen wurden nicht erfüllt", sagte Medinski im russischen Staatsfernsehen. Die russische Seite habe eine Reihe vorbereiteter Dokumente zu den Verhandlungen mitgebracht. Allerdings habe die ukrainische Seite nichts unterschreiben wollen, sondern die Papiere zur Prüfung mitgenommen. Es gebe bislang keine Ergebnisse für eine spürbare Verbesserung der Lage, sagte Podoljak nach den dreistündigen Gesprächen. Medinski zufolge wird in Kürze eine neue Verhandlungsrunde erwartet.

Russlands Außenminister Lawrow und sein ukrainischer Konterpart Kuleba werden voraussichtlich am Donnerstag im türkischen Antalya erstmals seit der Invasion miteinander sprechen. Beide Seiten hätten zugestimmt, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu.

AUDIO: Kommentar: Russisches Gas und Öl boykottieren! (4 Min) Kommentar: Russisches Gas und Öl boykottieren! (4 Min)

USA wollen weitere 500 Soldaten nach Europa schicken

Die USA, Deutschland, Frankreichs und Großbritannien haben Russland unterdessen erneut zum sofortigen Rückzug seiner Truppen aus der Ukraine aufgefordert. US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson seien sich in einer Videoschalte einig gewesen, "dass der Schutz der Zivilbevölkerung höchste Priorität haben müsse und Russland aufgefordert bleibe, seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine unmittelbar zu beenden und seine Truppen komplett zurückzuziehen", erklärte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Die US-Regierung will weitere 500 US-Soldaten zur Verstärkung ihrer Truppen nach Europa schicken.

Kämpfe gehen weiter - unter anderem in Charkiw und Sumy

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag forderte die Ukraine, vorläufige Maßnahmen zu verhängen, darunter die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Die russische Seite verweigerte die Teilnahme an der Anhörung. Russland meldete weitere Geländegewinne in der Ostukraine. Russische Truppen hätten fünf Siedlungen an der Grenze der Gebiete Donezk und Saporischschja eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem hätten Kampfjets und Bomber 26 weitere militärische Objekte zerstört. Die ukrainischen Streitkräfte brachten den Angreifern nach eigenen Angaben schwere Verluste bei. Einige russische Einheiten hätten bei Kämpfen um Konotop und Ochtyrka im Nordosten des Landes bis zu 50 Prozent ihrer Soldaten verloren, behauptete der Generalstab in Kiew. Die russischen Truppen konzentrierten ihre Angriffe neben Charkiw im Osten des Landes auch auf Sumy im Nordosten und Mykolajew im Süden. Auch die Einkesselung von Kiew gehe weiter.

Auf NDR Info hören Sie regelmäßig die News zum Ukraine-Konflikt:

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: Bislang mehr als 50.000 Ukraine-Flüchtlinge eingereist Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Eine Prognose, wie viele noch kommen, sei nicht möglich. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 07.03.2022 | 12:00 Uhr