Stand: 09.06.2022 06:07 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Weiter Kämpfe um Sjewjerodonezk

Auch in der Nacht sind die Kämpfe um die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk weitergegangen. Präsident Selenskyj sprach von einer der möglicherweise schwersten Schlachten des Krieges mit Russland. Beobachter sehen in der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt eine Vorentscheidung im Ringen um die Donbass-Region. Russland kontrolliert nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk mittlerweile fast die ganze Stadt. Laut Behörden haben die Ukraine und Russland erneut einander Leichen von Gefallenen übergeben. Dazu gehörten auch Kämpfer aus dem Stahlwerk von Mariupol.

Duda kritisiert Scholz- und Macron-Gespräche mit Putin

Polens Präsident Duda hat die Telefonate von Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron mit dem russischen Staatschef Putin kritisiert. Diese Gespräche brächten gar nichts, sagte Duda der Bild-Zeitung. Sie bewirkten nur so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich sei für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen würden. Die Zeitung zitiert Duda mit der Frage: „Hat jemand so mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg gesprochen? Hat jemand gesagt, dass Adolf Hitler sein Gesicht wahren können muss?“ Solche Stimmen kenne er nicht. Alle hätten gewusst, dass man ihn besiegen müsse.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach reist heute in die Ukraine, um seinem ukrainischen Amtskollegen zu treffen. Es gehe ihm unter anderem darum, wie verletzte Menschen besser versorgt werden könnten.