Russland-Ukraine-Krieg: Was können neue Gespräche bringen? Stand: 05.03.2022 06:06 Uhr Nach mehr als einer Woche Krieg steht die Ukraine unter massivem Druck und macht dem Westen Vorwürfe. In mehreren Städten im Land werden Nahrungsmittel knapp. News zum Krieg im Überblick.

Die Ukraine bereitet sich auf eine dritte Verhandlungsrunde mit Russland über einen Waffenstillstand vor. Ein genauer Termin wurde zunächst nicht genannt. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland wolle die Ukraine nicht zerteilen. Es gehe Moskau um Sicherheitsgarantien, zitierte ihn die Agentur Tass. Präsident Putin erklärte, ein Friedensdialog sei nur dann möglich, wenn "alle russischen Forderungen" erfüllt würden. Die ukrainische Seite lehnt dies vehement ab und fordert einen internationalen Vermittler.

Selenskyj: "Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen"

Auch die Nacht zum Sonnabend beherrschten Kämpfe und Kriegsrhetorik. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte der Nato bittere Vorwürfe, weil sich die westliche Allianz nicht militärisch in den Konflikt einbringen will. In einer Live-Schalte zu Solidaritätsdemos in Europa warnte Selenskyj: "Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen." Nach Angaben der ukrainischen Armee setzen russische Truppen ihre Offensive mit Luftunterstützung und dem Einsatz von Hochpräzisionswaffen fort. Die russische Seite versuche, die Hauptstadt Kiew und die Millionenmetropole Charkiw zu umzingeln. Im Osten hätten russische Truppen vor, von den Separatistengebieten Luhansk und Donezk einen Landkorridor zur von Russland annektierten Halbinsel Krim zu schaffen.

Nahrungsmittel und Wasser werden knapp

Die humanitäre Lage spitzt sich unterdessen dramatisch zu. Nach tagelangem Beschuss steht der strategisch wichtige Hafen von Mariupol unter russischer Blockade. "Unsere Priorität ist die Herstellung eines Waffenstillstands, damit wir die lebenswichtige Infrastruktur wiederherstellen und einen humanitären Korridor einrichten können, um Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen", sagte Bürgermeister Wadym Boitschenko. Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen warnt vor einer Nahrungsmittelkrise in der gesamten Ukraine. Vor allem aus Kiew und Charkiw gebe es Berichte, dass Nahrungsmittel ausgehen und Trinkwasser knapp wird. Ein internationales Team sei bereits in der Ukraine und den Nachbarstaaten, um Hilfe zu koordinieren.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

