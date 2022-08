Stand: 16.08.2022 12:22 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Vereinbarung zu LNG-Terminals im Norden

Die Bundesregierung und Gas-Importeure haben sich auf eine Belieferung der geplanten Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste verständigt. Die Firmen hätten zugesichert, dass die beiden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel bis März 2024 voll ausgelastet seien, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck heute. Zu den Firmen gehören Uniper, VNG, RWE und EnBW. Die beiden sogenannten Floating Terminals an der Nordsee sollen im Winter angeschlossen werden. Die Terminals im niedersächsischen Stade und Lubmin in MV sind der Regierung zufolge wohl erst Ende 2023 betriebsbereit. Die neuen LNG-Terminals gelten zusammen mit einer Gas-Einsparung von rund 20 Prozent sowie vollen Speichern als zentrale Faktoren dafür, dass Deutschland ohne Gas-Mangel durch den Winter kommt.

Kein zusätzliches Gas aus Norwegen - Warnung von Sozialverbänden

Norwegen kann seine Gaslieferungen an Deutschland nach eigenen Angaben derzeit nicht weiter erhöhen. Bei einem Besuch von Bundeskanzler Scholz in dem Land sagte Ministerpräsident Støre, man liefere bereits das maximal Mögliche. Deutsche Sozialverbände warnten unterdessen vor einem Anstieg der Armut in Deutschland durch die geplante Gasumlage. VdK-Präsidentin Bentele sagte der Funke Mediengruppe, die Umlage sowie die steigenden Preise trieben Menschen mit wenig Geld in die Zahlungsunfähigkeit. Sie und Vertreter anderer Sozialverbände forderten rasche Entlastungen für arme Haushalte.

Weitere Informationen Gasumlage: Wie viel müssen Verbraucher wann zahlen? Ab Oktober müssen Gaskunden eine Umlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. So sollen Unternehmen entlastet werden. mehr

Explosionen auf der Krim

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es wieder Explosionen gegeben. Betroffen war laut Verteidigungsministerium in Moskau ein Munitionsdepot. Verletzt habe es nicht gegeben. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Explosionen auf einem russischen Militärstützpunkt auf der Krim gegeben. Experten gehen davon aus, dass die Ukraine die Basis angegriffen hatte.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.