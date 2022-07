Stand: 25.07.2022 19:35 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Unterstützung geht laut Faeser und Heil weiter

Deutschland wird die Ukraine auch beim Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Städte unterstützen. Das haben Bundesinnenministerin Faeser und Sozialminister Heil während ihres Besuchs in dem Land erklärt. Laut Faeser gibt es auch in der deutschen Zivilbevölkerung nach wie vor große Hilfsbereitschaft. Heil kündigte an, dass die Bundesagentur für Arbeit beim Thema Arbeitsmarktreform mit der Regierung in Kiew zusammenarbeiten werde. Die beiden deutschen Kabinettsmitglieder hatten heute unter anderem die Stadt Irpin besucht, die durch den Krieg weitgehend zerstört wurde.

Lawrow: Angriff auf Odessa kein Problem für Getreide-Export

Russland sieht in seinen jüngsten Raketenangriffen auf den Hafen der ukrainischen Stadt Odessa keine Auswirkungen auf den geplanten Getreide-Export. Außenminister Lawrow sagte während einer Afrika-Reise, die Raketen seien im militärisch genutzten Teil des Hafens eingeschlagen und damit nicht in der Nähe der Getreidesilos. Er machte deutlich, dass es jederzeit wieder einen solchen Anschlag geben könne. Russland hatte am vergangenen Freitag in Istanbul einem Abkommen zugestimmt, das den Export von Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine mit Schiffen vorsieht. Danach dürfen weder die Schiffe selbst noch die drei beteiligten Häfen am Schwarzen Meer angegriffen werden.