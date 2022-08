Stand: 03.08.2022 06:00 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Ukrainischer Frachter wird kontrolliert

Kontrolleure wollen heute in Istanbul den mit Mais beladenen Frachter aus der Ukraine untersuchen. Die "Razoni" war gestern Abend im Bosporus vor der türkischen Stadt vor Anker gegangen. Die Inspekteure kommen aus Russland, der Ukraine, der Türkei, sowie von der UNO. Auch Schiffe in Richtung Ukraine sollen kontrolliert werden - etwa ob Waffen oder Söldner an Bord sind. Ziel der Kontroll-Vereinbarungen ist, in den kommenden Monaten viele Millionen Tonne Getreide aus der Ukraine auszuführen.

Selenskyj: Schlachtfelder im Donbass sind Hölle

Die ukrainische Armee braucht nach Worten von Präsident Selenskyj noch mehr Waffen, um der russischen Übermacht im Donbass begegnen zu können. Der Staatschef dankte in einer Videoansprache besonders den USA, dass sie weitere Militärhilfe leisten wollten. Vor allem mit den Mehrfachraketenwerfern Himars könne die ukrainische Armee den Angreifern schmerzhafte Verluste zufügen. Die Lage im Dombass bezeichnete er als Hölle.

Scholz will Turbine besichtigen

Die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 befindet sich nach wie vor in Deutschland. Bundeskanzler Scholz werde sie am Vormittag bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr besichtigen, teilte der Energietechnikkonzern gestern mit. Dort stehe die in Kanada gewartete Turbine für den Weitertransport nach Russland bereit. Gazprom hatte seinem Vertragspartner Siemens Energy wiederholt vorgeworfen, nicht die nötigen Dokumente und Informationen zur Reparatur der Maschine übermittelt zu haben. Siemens Energy hatte die Vorwürfe von Gazprom zurückgewiesen. Nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist die Turbine seit dem 18. Juli in Deutschland. Alle Papiere lägen vor, er habe sie selber in der Hand gehabt, sagte der Grünen-Politiker vergangenen Donnerstag in Bayreuth. Russland aber weigere sich, die Turbine ins eigene Land zu holen.

