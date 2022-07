Stand: 09.07.2022 07:09 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: USA wollen weitere Waffen liefern

Die USA haben angekündigt, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Konkret geht es um ein Paket in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar. Dazu gehörten Mehrfachraketenwerfer, hochpräzise Artilleriegeschosse, Radargeräte und Ersatzteile, hieß es von einer Vertreterin des US-Verteidigungsministeriums. Angaben des russischen Militärs, zwei der Raketenwerfer zerstört zu haben, wies sie zurück. Seit Kriegsbeginn Ende Februar haben die USA der Ukraine damit nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar zugesagt oder bereits geliefert.

Habeck sichert Uniper Unterstützung zu

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck (Grüne) hat dem angeschlagenen Energiekonzern Uniper staatliche Unterstützung zugesichert. "Alles, was notwendig ist, um die Versorgungssicherheit und damit aber auch das Funktionieren der Unternehmen zu sichern, werden wir tun", sagte Habeck am Freitag nach einem Treffen mit norddeutschen Regierungschefs in Berlin. "Wir werden die Option wählen, die für Deutschland, für die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, den deutschen Steuerzahler, den deutschen Staat die beste und günstigste und für die Versorgungssicherheit die sicherste ist", sagte der Minister.

Eklat beim G20-Außenministertreffen: Lawrow reist ab

Beim Treffen der G20-Außenminister auf Bali hat der russische Außenminister Lawrow direkt nach seinem Redebeitrag den Sitzungssaal verlassen. Damit entzog er sich der anschließenden Rede seiner deutschen Kollegin Baerbock. Die Grünen-Politikerin hatte nach ihrem Eintreffen auf der indonesischen Insel gesagt, sie werde sehr deutliche Worte zum Ukraine-Krieg finden. Man werde diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren, so Baerbock. Lawrow warf dem Westen vor, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern. Daher gebe es "wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen". Lawrows Sprecherin sagte, er werde bilaterale Gespräche führen, sich an die Presse wenden und dann abreisen.

