Russland-Ukraine-Krieg: USA verhängen Importstopp für russisches Öl Stand: 08.03.2022 17:42 Uhr Tag 13 des Krieges in der Ukraine: Bis zum Abend sollen Zivilisten aus fünf ukrainischen Großstädten evakuiert werden. Doch es gibt Berichte über russischen Beschuss. Die USA verhängen einen Importstopp für russisches Erdöl. Die News im Überblick.

Dutzende Busse mit Zivilisten haben nach ukrainischen Angaben die Stadt Sumy im Nordosten des Landes verlassen. Endpunkt der Route ist die zentralukrainische Stadt Poltawa. Um Sumy herum habe die Feuerpause bislang großteils gehalten, sagte der dortige Regionalgouverneur am Mittag. Die Fluchtroute aus Mariupol nach Saporischschja wurde hingegen laut ukrainischem Außenministerium von russischen Kräften beschossen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hält solche Darstellungen für "sehr glaubwürdig". Aus Irpin bei Kiew werden ebenfalls Menschen in Sicherheit gebracht. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen verkündet, lokale Feuerpausen seien in Kraft und neben Sumy und Mariupol seien humanitäre Korridore auch für Kiew, Charkiw und Tschernihiw geöffnet. Am Mittag behauptete das Ministerium, die ukrainische Regierung habe von zehn vorgeschlagenen Fluchtkorridoren nur den von Sumy nach Poltawa bestätigt.

Biden verhängt Importstopp für russisches Öl

US-Präsident Biden verhängte am Nachmittag deutscher Zeit einen Importstopp für russisches Öl. Man habe sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine zu diesem Schritt entschieden. Auch Großbritannien kündigte an, kein russisches Öl mehr zu importieren. In einer Videoschalte mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron kündigte Chinas Präsident Xi an, Bemühungen für einen Waffenstillstand zu unterstützen. Bundeswirtschaftsminister Habeck will Wege prüfen, um eine Preisexplosion an den Energiemärkten zu dämpfen - zum Beispiel, indem "Kriegsgewinne" von Unternehmen stärker besteuert werden.

Sumy: Mindestens 21 Tote bei Luftangriff in der Nacht

In der vergangenen Nacht gingen die Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Bei Luftangriffen auf Sumy wurden den örtlichen Behörden zufolge mindestens 21 Menschen getötet, darunter auch zwei Kinder. In einigen Ortschaften seien auch Wohngebäude bombardiert worden. Die belagerte Hafenstadt Mariupol ist weiter ohne Strom, Wasser und Gas. Dort verdurstete eine Sechsjährige unter den Trümmern eines zerstörten Hauses.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

