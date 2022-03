Russland-Ukraine-Krieg: USA lehnen Polens Kampfjet-Angebot ab Stand: 09.03.2022 06:02 Uhr Tag 14 des Krieges in der Ukraine: Die USA lehnen Polens Vorschlag zur Lieferung seiner MiG-29-Kampfjets ab. Bei Luftangriffen wurden mehrere Menschen getötet oder verletzt. Russland kündigt für heute lokale Waffenruhen an. Die News im Überblick.

Das US-Verteidigungsministerium hat einen Vorschlag Polens zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf dem rheinland-pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein als "nicht haltbar" bezeichnet. Es gebe angesichts der geopolitischen Dimension "ernsthafte Bedenken für das gesamte NATO-Bündnis", erklärte der Sprecher des Pentagons, John Kirby. Das polnische Außenministerium hatte am Abend mitgeteilt, Polen wolle der Ukraine alle seine MiG-29 aus Sowjetzeiten zur Verfügung stellen. Ukrainische Piloten sind auf diesem Typ geschult.

Tote und verletzte Zivilisten nach Luftangriffen

Bei neuen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind in der Nacht den lokalen Behörden zufolge mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In der Stadt Malyn im Gebiet Schytomyr starben drei Erwachsene und zwei Kinder, als Bomben sieben Häuser zerstörten. In derselben Region wurde ein Werk für Mineralwolle vernichtet. In Ochtyrka bei Sumy kam mindestens ein Mensch ums Leben, 14 Menschen wurden verletzt. In der Nähe der Großstadt Charkiw starben zwei Menschen, darunter ein sieben Jahre altes Kind, dem Zivilschutz zufolge beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohnhaus.

Russland kündigt erneut Feuerpausen an

Unterdessen hat Russland für heute erneut Feuerpausen in der Ukraine angekündigt. Laut Verteidigungsministerium sollen in mehreren Städten vorübergehend die Waffen ruhen. Genannt werden unter anderem Kiew, Charkiw und Mariupol. Zivilisten sollen dort die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Es gab bereits mehrere Anläufe für Evakuierungen, die in den meisten Fällen gescheitert waren. Auch am Dienstag gelang es nur wenigen Zivilisten, die umkämpften Städte Sumy und Irpin zu verlassen. In der belagerten Hafenstadt Mariupol verschlechtert sich derweil die Lage zunehmend. Nach Angaben aus Moskau sind prorussische Einheiten weiter auf dem Vormarsch. Für die Menschen dort soll die Lage katastrophal sein. Laut Internationalem Roten Kreuz in Genf gibt es keinen Strom, kein Wasser und kein Gas.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

