Russland-Ukraine-Krieg: US-Minister in Kiew erwartet Stand: 24.04.2022 07:26 Uhr Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angekündigt, heute in Kiew mit zwei US-Ministern zu sprechen. Bei Luftangriffen auf Odessa soll es mindestens acht Tote gegeben haben. Die News im Überblick.

Zwei Mitglieder der US-Regierung besuchen heute offenbar die ukrainische Hauptstadt Kiew. Wie Präsident Selenskyj mitteilte, wird er mit US-Verteidigungsminister Austin und Außenminister Blinken zusammentreffen. Bei dem Gespräch gehe es auch um eine Liste mit notwendigen Waffen und darum, wann diese in die Ukraine geliefert werden können. Selenskyj sagte, er erhoffe sich von den USA auch Unterstützung für Waffenlieferungen aus Deutschland.

Tote nach Luftangriffen auf Odessa

Das russische Militär griff gestern die ukrainische Hafenstadt Odessa an, die bisher weitgehend von Attacken verschont geblieben war. Nach Angaben von Präsident Selenskyj wurden zunächst sieben Raketen abgefeuert, von denen zwei abgefangen wurden. Unter anderem sei ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden, dabei starben demnach acht Menschen, darunter ein drei Monate altes Mädchen. Rund 20 Menschen seien verletzt worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte hingegen mit, es sei ein Logistikterminal auf einem Militärflugplatz getroffen worden, in dem eine "große Lieferung" Waffen aus den USA und Europa gelagert habe. In der vergangenen Nacht fingen ukrainische Truppen nach eigenen Angaben zwei weitere Marschflugkörper ab.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

