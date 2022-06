Stand: 08.06.2022 19:29 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: UN warnen vor globalem Elend

Die russische Invasion in der Ukraine hat laut den UN verheerende Folgen für die Menschheit. Der Waffengang drohe zusammen mit anderen Krisen eine noch nie dagewesene Welle von Hunger und Elend auszulösen, erklärte UN-Generalsekretär Guterres bei der Vorstellung eines Experten-Berichts der Global Crisis Response Group am Mittwoch in New York. Das Welternährungsprogramm schätze, dass wegen des Krieges dieses Jahr bis zu 47 Millionen Menschen mehr hungern könnten. Der Waffengang verstärke die Folgen vieler anderen Krisen vom Klimawandel über Covid-19 bis zur Armut. Die Lebensmittelpreise seien so hoch wie nie zuvor. Die Preise für Düngemittel hätten sich mehr als verdoppelt, was ein Alarmsignal sei.

Lawrow verhandelt in Türkei über Getreide-Export

Russlands Außenminister Lawrow beriet am Mittwoch in der Türkei über die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine. Nach dem Gespräch mit seinem Kollegen Cavusoglu sagte er, ein Ende der Seeblockade sei möglich. Voraussetzung sei, dass die Ukraine die Zufahrten zu ihren Häfen von Minen befreie. Die Ukraine befürchtet im Falle der Einrichtung von Durchfahrtskorridoren allerdings neue Angriffe der russischen Kriegsmarine. Cavusoglu sprach von einem fruchtbaren Treffen mit Lawrow. Er sehe den Willen Moskaus, zu Verhandlungen mit der Ukraine zurückzukehren.