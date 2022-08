Stand: 16.08.2022 06:10 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: UN-Chef besorgt wegen AKW Saporischschja

UN-Generalsekretär Guterres und Russlands Verteidigungsminister Schoigu haben über die Situation am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. Es ging um die Bedingungen für einen sicheren Weiterbetrieb. Das größte AKW Europas wird von der russischen Armee kontrolliert und steht seit Tagen unter Beschuss. Für diese Angriffe machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland erneut mit Nachdruck zum Rückzug seiner Soldaten aus dem Atomkraftwerk Saporischschja aufgefordert. Er warnte einmal mehr auch vor den Folgen einer möglichen nuklearen Katastrophe. "Jeder radioaktive Zwischenfall im Atomkraftwerk Saporischschja könnte auch zu einem Schlag gegen die Staaten der Europäischen Union und gegen die Türkei und gegen Georgien und gegen die Staaten weiter entfernter Regionen werden", sagte der Staatschef in einer am Abend verbreiteten Videobotschaft. "Alles hängt nur von der Richtung und der Stärke des Windes ab", sagte Selenskyj.

Wirtschaftsminister Habeck verteidigt Gasumlage

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Die Grünen) hat die Gasumlage erneut verteidigt. Im ZDF sprach er von einem harten, aber notwendigen Schritt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Verfahren, nach dem die Umlage berechnet wurde, sei mehrfach überprüft worden, so Habeck. Die Gasumlage beträgt von Oktober an 2,419 Cent je Kilowattstunde für alle Verbraucher. Mit dem Geld sollen Insolvenzen von Gasversorgern verhindert werden. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden betragen die Mehrkosten etwa 484 Euro im Jahr. Falls zusätzlich die Mehrwertsteuer fällig wird, steigen die Kosten auf 576 Euro. Die Bundesregierung will dies allerdings verhindern. Die Umlage soll vom 1. Oktober dieses Jahres bis zum 31. März 2024 erhoben werden. Kritik kommt unter anderem von den Linken. Parteichef Schirdewan warf der Bundesregierung in den ARD-Tagesthemen eine Politik der sozialen Spaltung vor.

