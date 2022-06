Stand: 09.06.2022 06:07 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte bei Angriffen in Donezk

Bei neuen Angriffen auf ukrainische Orte sind den Behörden zufolge mehrere Zivilisten getötet oder verletzt worden. Der Gouverneur des Gebiets Donezk, Kyrylenko, machte Russland für vier Tote und fünf Verletzte in dem von Regierungstruppen kontrollierten Teil im Osten des Landes verantwortlich. Die Frontlinie stehe unter ständigem Beschuss. Die ukrainische Armee sprach von mehreren abgewehrten russischen Angriffen im Donbass. Dabei seien 31 Kämpfer getötet und mehrere gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden.

Duda kritisiert Scholz- und Macron-Gespräche mit Putin

Polens Präsident Duda hat die Telefonate von Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron mit dem russischen Staatschef Putin kritisiert. Diese Gespräche brächten gar nichts, sagte Duda der Bild-Zeitung. Sie bewirkten nur so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich sei für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen würden. Die Zeitung zitiert Duda mit der Frage: „Hat jemand so mit Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg gesprochen? Hat jemand gesagt, dass Adolf Hitler sein Gesicht wahren können muss?“ Solche Stimmen kenne er nicht. Alle hätten gewusst, dass man ihn besiegen müsse.

UN warnen vor globalem Elend

Die russische Invasion in der Ukraine hat laut den UN verheerende Folgen für die Menschheit. Der Waffengang drohe zusammen mit anderen Krisen eine noch nie dagewesene Welle von Hunger und Elend auszulösen, erklärte UN-Generalsekretär Guterres bei der Vorstellung eines Experten-Berichts der Global Crisis Response Group am Mittwoch in New York. Das Welternährungsprogramm schätze, dass wegen des Krieges dieses Jahr bis zu 47 Millionen Menschen mehr hungern könnten. Der Waffengang verstärke die Folgen vieler anderen Krisen vom Klimawandel über Covid-19 bis zur Armut. Die Lebensmittelpreise seien so hoch wie nie zuvor. Die Preise für Düngemittel hätten sich mehr als verdoppelt, was ein Alarmsignal sei. Bundesgesundheitsminister Lauterbach reist heute in die Ukraine, um seinem ukrainischen Amtskollgen zu treffen. Es gehe ihm unter anderem darum, wie verletzte Menschen besser versorgt werden könnten.