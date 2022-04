Russland-Ukraine-Krieg: Streit über Kostenverteilung für Geflüchtete Stand: 07.04.2022 21:26 Uhr Bund und Länder haben sich bei ihren Beratungen noch nicht über die Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge geeinigt. Die EU billigte ein Kohle-Embargo gegen Russland, die Vereinten Nationen setzen die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat aus. Die News im Überblick.

Zwischen der Bundesregierung und den Länderchefinnen und -chefs gibt es auch nach stundenlanger Verhandlung noch keine offiziellen Meldungen über eine mögliche Einigung bei der Kostenverteilung. Nach Agenturinformationen war die Konferenz zwischenzeitlich unterbrochen, in der Pause sollten aber Kompromisse ausgelotet werden, hieß es demnach aus Teilnehmerkreisen.

Die Länder fordern vom Bund auch für die Kommunen verbindliche Zusagen für die Finanzierung der Unterbringung, Verpflegung, Gesundheitsversorgung und Betreuung der Menschen. Unter anderem geht es um Geld für die Bereitstellung von Kinderbetreuungs- und Bildungsplätzen sowie für die Wohnkosten. Ein weiteres Thema ist, wie die Registrierung und Verteilung der ankommenden Ukrainer auf die Länder und Kommunen am besten organisiert werden kann.

EU-Staaten billigen neue Russland-Sanktionen samt Kohle-Embargo

Gegen Russland werden nach der Entdeckung von Kriegsverbrechen in der Ukraine weitere scharfe EU-Sanktionen verhängt. Erstmals gibt es auch ein Energie-Embargo. Die ständigen Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten billigten am Donnerstagabend Vorschläge der EU-Kommission, die einen Importstopp für Kohle, Holz und Wodka sowie zahlreiche weitere Strafmaßnahmen vorsehen. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die Übergangsfrist für den Importstopp für russische Kohle soll auf Wunsch von Ländern wie Deutschland vier Monate betragen - und nicht wie ursprünglich geplant drei.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

