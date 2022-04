Russland-Ukraine-Krieg: Steinmeier für EU-Flüchtlingsquoten Stand: 05.04.2022 11:29 Uhr Bundespräsident Steinmeier fordert EU-Verteilquoten für die Geflüchteten aus der Ukraine. Der ukrainische Regierungschef Selenskyj will auch nach den Gräueltaten von Butscha weiter mit Russland verhandeln. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist noch diese Woche nach Kiew. Die News im Überblick.

Bundespräsident Steinmeier hat eine gerechtere Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in den Ländern der EU gefordert. Er halte es für "richtig", in diesem Zusammenhang auch über Verteilungsquoten zu sprechen, sagte Steinmeier im gemeinsamen "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. "Viele andere Länder in Europa halten sich noch zurück", wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. "Deshalb muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden." Als beispielhaft würdigte Steinmeier die große Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in Polen und in der Republik Moldau.

Selenskyj will weiter mit Russland verhandeln

Der ukrainische Präsident Selenskyj setzt auch nach den schockierenden Bildern aus Butscha weiter auf Verhandlungen mit Russland. Dies sei zwar schwer, aber die einzige Option, sagte Selenskyj im staatlichen ukrainischen Fernsehen. Selenskyj bekräftigte zugleich, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien brauche. Sonst drohe, dass Russland in zwei Jahren zurückkomme. Zum Streit über die ostukrainische Region Donbass sagt er, man werde sich nicht in allen Punkten auf einmal einigen können, aber man sollte daran arbeiten. Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko sagte am Vormittag in einem Interview der Agentur Interfax: "Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit der ukrainischen Seite im Videoformat."

Von der Leyen und Borrell reisen nach Kiew

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird diese Woche für ein Treffen mit Selenskyj nach Kiew reisen. Sie werde begleitet vom EU-Außenbeauftragten Borrell, teilte ihr Sprecher auf Twitter mit. Das Treffen werde vor der für Sonnabend in Warschau geplanten Geberkonferenz stattfinden, bei der Geld für die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen des Ukraine-Kriegs gesammelt werden soll.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Botschafter Melnyk fordert Taten von Steinmeier Das Staatsoberhaupt müssen nun schärfere Sanktionen und ein Energieembargo von der Bundesregierung einfordern. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.04.2022 | 10:00 Uhr