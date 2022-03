Russland-Ukraine-Krieg: Separatisten rücken bei Mariupol vor Stand: 08.03.2022 20:55 Uhr Tag 13 des Krieges in der Ukraine: Aus zwei ukrainischen Städten konnten zahlreiche Zivilisten evakuiert werden. Doch in Mariupol rücken prorussische Separatisten immer weiter vor. Die USA verhängen einen Importstopp für russisches Erdöl. Die News im Überblick.

Während heute Zivilisten die Städte Sumy im Nordosten des Landes und Irpin bei Kiew verlassen konnten, sind in Mariupol prorussische Einheiten nach Angaben aus Moskau weiter auf dem Vormarsch. Noch am Morgen hatte das russische Verteidigungsministerium verkündet, einen humanitären Korridor auch in der Hafenstadt zu öffnen. Doch die zugesagte Feuerpause wurde nach ukrainischen Angaben gebrochen. Für die Menschen in Mariupol soll die Lage katastrophal sein. Laut dem Internationalen Roten Kreuz (IKRK) in Genf gehen dort alle Vorräte zur Neige. Es gibt keinen Strom, Wasser und Gas.

Biden verhängt Importstopp für russisches Öl

US-Präsident Biden verhängte am Nachmittag deutscher Zeit einen Importstopp für russisches Öl. Man habe sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine zu diesem Schritt entschieden. Auch Großbritannien kündigte an, ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr zu importieren. Die EU will ebenfalls schnellstmöglich unabhängig von russischem Gas werden. Russische Gasimporte sollen binnen eines Jahres um zwei Drittel reduziert werden. In einer Videoschalte mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron kündigte Chinas Präsident Xi an, Bemühungen für einen Waffenstillstand zu unterstützen. Bundeswirtschaftsminister Habeck will Wege prüfen, um eine Preisexplosion an den Energiemärkten zu dämpfen - zum Beispiel, indem "Kriegsgewinne" von Unternehmen stärker besteuert werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

