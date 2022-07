Stand: 23.07.2022 07:29 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj zufrieden mit Getreide-Deal

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zufrieden mit dem Abkommen für die Ausfuhr von Getreide aus seinem Land gezeigt. Die einzelnen Punkte des Vertrags mit Russland entsprächen voll und ganz Kiews Interessen, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Russland und die Ukraine hatten am Freitag in Istanbul getrennt voneinander identische Papiere unterzeichnet, die die Ausfuhr von Getreide per Schiff über das Schwarze Meer ermöglichen sollen. Der Vertrag war unter Vermittlung von UN-Generalsekretär Guterres zustandegekommen, der das Abkommen als eine "Einigung für die Welt" bezeichnete. Die Verschiffung von Getreide und Lebensmittelvorräten auf die Weltmärkte werde dazu beitragen, "die globale Versorgungslücke bei Lebensmitteln zu schließen", so Guterres. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriffskrieg zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt. Selenskyj sagte, die Ukraine könne jetzt 20 Millionen Tonnen Getreide aus der Ernte des Vorjahres exportieren.

AUDIO: Gahler: Getreide-Deal wird Millionen Menschen zugute kommen (7 Min) Gahler: Getreide-Deal wird Millionen Menschen zugute kommen (7 Min)

Bundesregierung beschließt Rettungspaket für Uniper

Die Bundesregierung und der angeschlagene Energiekonzern Uniper haben sich auf ein milliardenschweres Rettungspaket geeinigt. Dieses sieht auch den Einstieg des Bundes vor, wie das Düsseldorfer Unternehmen, der finnische Mutterkonzern Fortum und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag mitteilten. Demnach beteiligt sich der Staat über eine Kapitalerhöhung mit rund 30 Prozent an Uniper, um den für die Gas-Versorgung in Deutschland zentralen Konzern zu stützen.

Geplant ist auch eine Umlage an alle Gaskunden, das bedeutet: Preiserhöhungen. Die Umlage werde am 1. Oktober oder am 1. September kommen, sagte Scholz. Er kündigte weitere Entlastungen für die Bürger an. Dazu gehöre eine Wohngeldreform, bei der Heizkosten integriert würden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther begrüßte das Hilfspaket. Er forderte zugleich den Bund auf, alle Energieversorger in den Blick zu nehmen - besonders auch die Stadtwerke als kommunale Versorger.