Stand: 23.07.2022 18:00 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj wirft Russland Vertragsbruch vor

Nach dem Raketenangriff auf den Hafen von Odessa sieht der ukrainische Präsident Selenskyj den Sinn des Getreideabkommens mit Russland infrage gestellt. In einem auf Telegram veröffentlichten Video sagte er, der Angriff zeige, egal was die russische Regierung sage oder verspreche, sie werde Möglichkeiten finden, es nicht umzusetzen. Außenministerin Baerbock bezeichnete die Attacke als feige und erklärte, die Unterschrift der Führung in Moskau zähle offenbar derzeit wenig. Russland hat die Verantwortung für den Raketenangriff nach Angaben der Türkei zurückgewiesen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

AUDIO: Gahler: Getreide-Deal wird Millionen Menschen zugute kommen (7 Min) Gahler: Getreide-Deal wird Millionen Menschen zugute kommen (7 Min)

Bundesnetzagentur: Noch mehr Gas sparen

Die Bundesnetzagentur ruft zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen auf. Es gehe darum, gut durch den Winter zu kommen, auch wenn das Gas knapp werde, sagte der Präsident der Behörde, Müller. In diesem Jahr liege der Gasverbrauch bisher 14 Prozent unter dem des Vorjahres. Ziel müssten seiner Ansicht nach aber 20 Prozent sein. Müller wies darauf hin, dass der größte Teil der Einsparungen an dem milden Wetter in diesem Jahr gelegen habe. Vor allem dadurch liefen die Heizungen nicht so stark wie im Vorjahr.