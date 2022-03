Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj will von Moskau ehrliche Gespräche Stand: 19.03.2022 07:21 Uhr Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland nachdrücklich zu ernsthaften und ehrlichen Gesprächen aufgerufen. Die Kämpfe dauern unterdessen an. Aktuelle News im Überblick.

"Ich will, dass mich alle hören, insbesondere in Moskau. Es ist Zeit für ein Treffen, es ist Zeit zu reden", sagte Selenskyi in einer Videobotschaft am frühen Morgen. Die territoriale Integrität der Ukraine müsse wieder hergestellt werden. Russland werde ansonsten Verluste erleiden, für die es Generationen brauche, um sie zu verkraften. Die Ukraine habe stets ihre Bereitschaft gezeigt, ohne Verzögerungen ehrliche Gespräche über Frieden und Sicherheit zu führen. Derzeit gibt es zwar Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über eine Waffenruhe, aber diese haben bislang nicht zu Ergebnissen geführt.

Selenskyj über blockierte Hilfslieferungen: "Das ist ein Kriegsverbrechen"

Selenskyj warf Russland erneut vor, Hilfslieferungen in belagerte Städte zu verhindern. "Das ist ein Kriegsverbrechen und sie werden dafür bezahlten", sagte der Präsident der Ukraine. Er habe weiterhin noch keine Erkenntnisse über mögliche Todesopfer nach dem Angriff auf ein Theater in Mariupol. Bislang seien 130 Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Russland bestreitet den Angriff. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR brauchen etwa 13 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine humanitäre Hilfen.

Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson im Süden der Ukraine steht nach ukrainischer Darstellung weiterhin im Mittelpunkt erbitterter Kämpfe. "Wir haben sie dort schon wieder getroffen", schrieb Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Selenskyj, auf Facebook mit Blick auf die russischen Truppen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten das russische Militär an diesem Flughafen bereits sechs Mal überfallen und dem Gegner dort schwere Verluste zugefügt. Dies ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Biden warnt Xi vor Hilfe für Russland In einem Videotelefonat hat der US-Präsident Chinas Präsident Xi eindringlich davor gewarnt, Russland im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Ratgeber: Flüchtenden aus der Ukraine helfen

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk rund um die Uhr über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 19.03.2022 | 07:00 Uhr