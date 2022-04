Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj will Biden in Kiew empfangen Stand: 17.04.2022 17:24 Uhr Der ukrainische Präsident Selenskyj hat US-Präsident Biden zu einem Besuch der Ukraine aufgerufen. Biden erwägt, hochrangige Vertreter zu Gesprächen zu schicken. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will rasch mehr Waffenlieferungen. Die News im Überblick.

"Er ist der Anführer der Vereinigten Staaten und deshalb sollte er kommen und sich das ansehen", sagte Selenskyj in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender CNN. Es sei natürlich Bidens Entscheidung und hänge von der Sicherheitssituation ab. Er gehe aber davon aus, dass Biden kommen werde. Biden hatte zuletzt erklärt, einen ranghohen Vertreter zu Gesprächen in die Ukraine zu schicken. US-Medien hatten berichtet, die US-Regierung denke darüber nach, Verteidigungsminister Austin oder Außenminister Blinken zu entsenden. Demnach gilt es als unwahrscheinlich, dass Biden selbst in die Ukraine reist. Mit Blick auf die Militärhilfe aus den USA sagte Selenskyj, dass diese niemals ausreichend sein werde. Die Ukraine brauche immer noch mehr als das, was sie jetzt habe. Die USA hatten der Ukraine zuletzt weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) zugesagt.

Von der Leyen: EU prüft Mechanismen zu Öl-Lieferungen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief die EU-Staaten dazu auf, der Ukraine ebenfalls rasch mehr Waffen zu liefern. Der "Bild am Sonntag" sagte sie, die Ukraine könne in ihrem akuten Abwehrkampf nur mit mehr Waffen bestehen. Zur Vorbereitung eines neuen Sanktionspakets gegen Russland erklärte sie, die EU-Kommission sehe sich weiter den russischen Bankensektor an und sei dabei, Mechanismen zu entwickeln, um auch Öl-Lieferungen aus Russland in die Sanktionen einzubeziehen.

Mariupol: Ultimatum an ukrainische Kämpfer verstrichen

Russland hat unterdessen den in der Hafenstadt Mariupol noch zu Tausenden kämpfenden ukrainischen Truppen mit Vernichtung gedroht. Die Einheiten, darunter 400 ausländische Söldner, hätten sich in dem Stahlwerk Asowstal verschanzt, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Zuvor hatte Moskau ein Ultimatum bis Sonntagmittag gestellt und den Soldaten im Fall einer Kapitulation zugesichert, sie würden am Leben bleiben. Das Ultimatum ist inzwischen verstrichen. "Die letzten Verteidiger der strategisch wichtigen Hafenstadt "werden bis zum Ende kämpfen", sagte Regierungschef Schmyhal dem US-Fernsehsender ABC. Selenskyj hatte angekündigt, dass er die Verhandlungen mit Russland endgültig abbrechen werde, sollten die Soldaten getötet werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

