Stand: 20.06.2022 06:27 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj erwartet stärkere Angriffe

Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor noch heftigeren russischen Angriffen in der Ukraine. Hintergrund seien die Beratungen über das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Europäischen Union, sagte er in seiner Videobotschaft. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Donnerstag und Freitag über den Vorschlag der Kommission sprechen, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen.

Unterdessen gehen die Kämpfe vor allem im ostukrainischen Donbass weiter. Die Ortschaften im Umkreis der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk stehen weiterhin unter intensivem russischen Beschuss.

EU-Kommission: Deutlich mehr russisches Vermögen eingefroren

In der EU sind infolge der europäischen Sanktionen zuletzt deutlich mehr Vermögenswerte russischer Oligarchen beschlagnahmt worden. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte der Zeitung "Die Welt", der Betrag der eingefrorenen Vermögen habe sich seit April fast verdoppelt - auf jetzt insgesamt rund 12,5 Milliarden Euro. Der Anstieg sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Wochen besonders in Deutschland zahlreiche Vermögenswerte ausfindig gemacht und gesperrt wurden, heißt es in dem Bericht.