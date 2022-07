Stand: 09.07.2022 19:30 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj entlässt Botschafter Melnyk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, entlassen. Gründe wurden in dem von der Präsidentenkanzlei in Kiew veröffentlichten Dekret nicht genannt. Neben Melnyk wurden laut Präsidialamt auch die Botschafter der Ukraine in Norwegen, Tschechien und Ungarn sowie Indien abberufen. Mehrere Medien hatten in der vergangenen Woche darüber berichtet, er könne ins Außenministerium nach Kiew wechseln. Melnyk war zuletzt in die Kritik geraten wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera.

Scholz rechnet mit jahrelangen Energie-Sorgen

Bundeskanzler Scholz geht davon aus, dass auch über den kommenden Winter hinaus Maßnahmen wegen knapper Energie notwendig sein werden. Der SPD-Politiker sagte in einer Videobotschaft am Sonnabend, die Frage, wie die Energieversorgung gesichert werden könne, beschäftige Deutschland in diesen Monaten und auch noch die kommenden Jahre. Helfen sollen Pipelines und Flüssiggas-Terminals sowie gefüllte Gasspeicher und Kohlekraftwerke. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, warnte vor einer sozialen Zerreißprobe. Er forderte höhere Löhne und eine dauerhafte Anhebung der Sozialleistungen.