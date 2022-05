Stand: 05.05.2022 07:31 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj bittet um UN-Hilfe für Mariupol

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat UN-Generalsekretär Guterres aufgerufen, bei der Rettung der im Stahlwerk der Stadt Mariupol festsitzenden Verletzten zu helfen Das Leben der Menschen dort sei in Gefahr, sagte Selenskyj in einem Telefonat mit Guterres. Die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz haben in den vergangenen Tagen mehr als hundert Zivilisten aus dem Stahlwerk in Sicherheit gebracht. Das russische Militär kündigte für heute, morgen und Sonnabend jeweils Feuerpausen an, damit weitere Menschen das belagerte Stahlwerk verlassen können. In Kiew sicherte Selenskyj dasselbe für die ukrainische Seite zu.

AUDIO: Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine am Donnerstagmorgen (6 Min) Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine am Donnerstagmorgen (6 Min)

Habeck: Umwelthilfe soll nicht gegen LNG klagen

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Deutsche Umwelthilfe vor einer Klage gegen Flüssiggas-Terminals gewarnt. Es drohe die Gefährdung der Versorgungssicherheit, sagte der Grünen-Politiker bei RTL. Deutschland habe vier Schiffe gekauft, auf denen flüssiges Erdgas in nutzbares Gas umgewandelt werde, so Habeck. Bekomme man sie nicht, wäre das Land noch wehrloser in der aktuellen Situation. Die Umwelthilfe hatte Widerspruch gegen den Bau eines LNG-Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven eingelegt.