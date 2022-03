Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj bereit zu Gesprächen über Deal Stand: 22.03.2022 07:01 Uhr Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Die Kämpfe gehen derweil weiter. Die News im Überblick.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Landsleute aufgerufen, sich weiter den russischen Truppen entgegenzustellen. In einer Videobotschaft, die gestern Abend veröffentlicht wurde, sagte Selenskyj, um die Ukraine zu retten, müssten alle kämpfen. Gleichzeitig kündigte er an, dass alle Bürgerinnen und Bürger über mögliche Ergebnisse der Verhandlungen mit Russland in einem Referendum abstimmen werden. Im Gegenzug für eine Feuerpause, einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien für sein Land wäre er willens, über eine ukrainische Absage an eine NATO-Mitgliedschaft zu reden, sagte Selenskyj im Interview mit ukrainischen TV-Sendern. Aus vielen ukrainischen Regionen werden verstärkt russische Luftangriffe gemeldet - vor allem aus Städten im Süden des Landes und der Hauptstadt Kiew.

AUDIO: Ukraine-Krieg: Menschen leiden unter hohen Weizenpreisen (4 Min) Ukraine-Krieg: Menschen leiden unter hohen Weizenpreisen (4 Min)

In der Ukraine selbst sind zurzeit nach UN-Angaben mehr als 6,5 Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Kriegsgeschehen. Dazu kämen fast 3,5 Millionen Menschen, die über die Grenzen in Nachbarstaaten geflohen seien. Damit ist bislang schon fast ein Viertel der einstigen Gesamtbevölkerung (44 Millionen) aus den Heimatstädten und Orten vertrieben worden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Russland bestellt US-Botschafter ein Russland hat den USA vorgeworfen, die bilateralen Beziehungen "an den Rand des Abbruchs" gebracht zu haben. Mehr bei tagesschau.de. extern

NDR Info informiert Sie im Hörfunk rund um die Uhr über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 20.03.2022 | 08:00 Uhr