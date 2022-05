Stand: 23.05.2022 06:27 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj-Rede beim Weltwirtschaftsforum

Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine beginnt in der Schweiz heute die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Die Auftaktrede hält der ukrainische Präsident Selenskyj per Videoschalte. Später sollen sich auch der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir an die Teilnehmenden wenden. Heute früh spricht zunächst Wirtschaftsminister Habeck darüber, wie Deutschland weniger abhängig von russischer Energie werden will. Bei dem viertägigen Treffen in Davos diskutieren fast 2.500 Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme.

Kiesewetter kritisiert deutschen Kurs bei Waffenlieferungen

Der CDU-Außenexperte Kiesewetter hat den deutschen Kurs bei der Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine kritisiert. Kiesewetter warf Kanzler Scholz in der ARD-Talksendung "Anne Will" Zögerlichkeit und ein Spiel auf Zeit vor. Die deutsche Industrie habe bereits am 28. Februar deutlich gemacht, dass sie sehr rasch etwa 100 Leopard-Panzer und ebenso viele Marder-Panzer bereitstellen könne. Bis heute sei aber kein Auftrag erteilt worden, so Kiesewetter. Je länger der Krieg dauere und Deutschland nicht liefere, umso schwieriger werde es für die Ukraine.