Russland-Ukraine-Krieg: Seit einem Monat wird gekämpft Stand: 24.03.2022 06:17 Uhr Einen Monat nach Beginn der Invasion richtet der ukrainische Präsident Selenskyj einen Demo-Appell an Menschen in aller Welt. Die russischen Bodentruppen rücken offenbar kaum noch weiter vor. Die News im Überblick.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Menschen in aller Welt zur Demonstration ihrer Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Sie sollen "auf ihre Plätze und Straßen" kommen, um sich an die Seite seines Landes und gegen den Krieg zu stellen. In einer Videoansprache sagte er, der Krieg breche "mein Herz, die Herzen aller Ukrainer und aller freien Menschen auf der Welt". Er rief die Menschen dazu auf, von heute an - genau einen Monat nach dem Beginn der russischen Invasion - ihre Unterstützung für die Ukraine sichtbar zu zeigen. Bei den heutigen Gipfeltreffen der Nato, der EU und der G7-Staaten werde man sehen, wer ein Freund und ein Partner der Ukraine sei, und wer das Land verraten und verkauft habe.

Die Kämpfe in mehreren Landesteilen gehen unterdessen weiter. Allerdings beobachten westliche Militärexperten, dass der russische Vormarsch an fast allen Fronten gestoppt ist und die Ukrainer insbesondere nördlich von Kiew Territorium zurückerobern. Die russische Armee konzentriere sich inzwischen verstärkt auf die prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk, um dort offenbar ukrainische Streitkräfte zu "binden". Im weitgehend zerstörten Mariupol sind laut ukrainischer Regierung nach wie vor rund 100.000 Menschen gefangen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

