Stand: 24.08.2022 08:43 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Sechs Monate nach der Invasion

Heute vor sechs Monaten startete Russland seine Invasion der Ukraine. Und zugleich ist heute der ukrainische Unabhängigkeitstag - vor 31 Jahren löste sich der Staat von der Sowjetunion los. Die Ukraine ist jedoch in erhöhtem Alarmzustand: Es gibt Warnungen, dass die russischen Truppen anlässlich dieses Tages besonders intensive Angriffe planen. Öffentliche Feiern sind deshalb abgesagt, es gelten Ausgangssperren.

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour zeigte sich im NDR Info Interview beeindruckt vom Durchhaltevermögen der Ukraine angesichts der russischen Aggression. "Wenn man bedenkt, wie viele gesagt haben, dieser Krieg sei nach ein paar Tagen vorbei - jetzt sind wir ein halbes Jahr weiter und es ist viel Leid über die Ukraine gekommen, aber sie stehen noch." Nouripour verteidigte die Zustimmung seiner Partei zu Waffenlieferungen. "Es geht um Demokratie und Freiheit in Europa."

Deutschland und Kanada vereinbaren Wasserstoff-Bündnis

Deutschland und Kanada haben eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Wilkinson unterzeichneten am Dienstag in Kanada ein Abkommen, das zum Export von Wasserstoff nach Deutschland ab dem Jahr 2025 führen soll. Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit von Bundeskanzler Scholz (SPD) und Kanadas Premierminister Trudeau statt.

Scholz sagte, die Partnerschaft mit Kanada werde mit dem Abkommen auf eine strategischere Ebene gehoben. Trudeau sprach von einem "historischen Schritt nach vorne". Das Abkommen werde Arbeitsplätze schaffen, die lokale Wirtschaft fördern und zur Produktion sauberer Energie beitragen.

Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine vereinbart

Bundeskanzler Scholz hatte am Dienstag auch umfangreiche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Man habe ein neues Paket auf den Weg gebracht, das hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte umfasse, sagte Scholz bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er aus Kanada zugeschaltet war. Insgesamt geht es um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Die USA werden heute voraussichtlich ihr bislang größtes Rüstungspaket in Höhe von drei Milliarden Dollar ankündigen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.