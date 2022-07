Stand: 06.07.2022 13:11 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe in Donezk und Luhansk

Die ukrainischen Truppen haben nach eigenen Angaben einen Angriff des russischen Militärs im Osten der Ukraine zurückgeschlagen. Das betroffene Gebiet liegt demnach zehn bis 15 Kilometer westlich der Stadt Lyssytschansk, die Russlands Truppen am Wochenende erobert hatten.

Aus der Region Donezk werden weitere schwere Angriffe der russischen Armee gemeldet. Der Gouverneur der Region rief die 350.000 Bewohner der Region zur Flucht auf. Russland habe zusätzliche Bataillone in das Gebiet verlegt. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.

Institut für Weltwirtschaft: Ukraine-Hilfe bleibt deutlich unter dem Bedarf

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel registriert eine große Lücke zwischen zugesagter und tatsächlich geleisteter Unterstützung an die Ukraine. Damit bleibe die finanzielle und militärische Unterstützung deutlich hinter den Notwendigkeiten zurück, um die Situation in dem angegriffenen Land zu stabilisieren, teilte das IfW heute mit. Dies ergebe sich aus den Datenauswertungen für den aktuellen Ukraine Support Tracker. "Aufgrund der schweren Artillerieangriffe ist die Ukraine vor allem auf Raketenwerfer und Haubitzen angewiesen, um sich wehren zu können", sagte IfW-Forschungsdirektor Christoph Trebesch. Nicht nur die gelieferten, sondern auch die zugesagten Waffen würden hier deutlich unter dem Bedarf liegen, den die Ukraine formuliert habe.