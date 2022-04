Russland-Ukraine-Krieg: Scholz will über eine Milliarde Euro Militärhilfe geben Stand: 15.04.2022 20:13 Uhr Insgesamt will Kanzler Scholz zwei Milliarden Euro an weiteren Militärhilfen bereitstellen - deutlich mehr als eine Milliarde soll an die Ukraine gehen. Wirtschaftsminister Habeck ruft unterdessen zum Energiesparen auf. Die Nachrichten im Überblick.

Bundeskanzler Scholz will insgesamt zwei Milliarden Euro an weiteren Militärhilfen bereitstellen. Davon sollen deutlich mehr als eine Milliarde Euro an die Ukraine gehen, wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr. Die Ukrainer können sich damit die Waffen kaufen, die sie haben wollen - in Abstimmung mit den USA und anderen Partnern. 400 Millionen Euro sind für die European Peace Facility bestimmt und weitere 400 Millionen Euro für andere Länder.

Habeck fordert mehr Waffen für die Ukraine

Sollte die Ukraine Waffen aus Deutschland kaufen wollen, müsste dieser Export von Bundeswirtschaftsminister Habeck genehmigt werden. Dies gilt jedoch als unproblematisch, da sich Habeck bereits für eine Ausweitung von Waffenlieferungen an die Ukraine starkgemacht hat. "Wir können die Ukraine in dem Krieg nicht allein lassen. Sie kämpft auch für uns. Die Ukraine darf nicht verlieren, Putin darf nicht gewinnen", sagte der Bundeswirtschaftsminister. Außerdem rief er vor dem Hintergrund der Debatte um mehr Unabhängigkeit von russischen Energieimporten die Menschen in Deutschland dazu auf, Energie zu sparen. "Das schont den Geldbeutel und ärgert Putin", sagte Habeck der Funke Mediengruppe. Er bitte jede und jeden, einen Beitrag zu leisten. Zehn Prozent Einsparung gingen immer. Wenn man an Ostern die Bahn oder das Fahrrad nehmen könne, sei das gut.

Neue Angriffe auf Kiew

Nach dem Untergang ihres Schwarzmeer-Flaggschiffs "Moskwa" hat das russische Militär eine Raketenfabrik nahe Kiew unter Beschuss genommen und weitere Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt angekündigt. Ohrenzeugen zufolge waren heute in Kiew so starke Explosionen zu hören, wie seit dem Rückzug russischer Truppen aus der Region vor zwei Wochen nicht mehr. Die Attacken begründete das russische Verteidigungsministerium mit Vergeltung für ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet. Zudem meldete die Ukraine, dass bei russischem Beschuss von Flüchtlingsbussen im Osten sieben Menschen getötet worden seien. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben bislang nicht.

