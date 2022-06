Stand: 22.06.2022 15:55 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Scholz sagt Ukraine langfristige Hilfe zu

Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg anhaltende deutsche und europäische Unterstützung zugesagt. Deutschland liefere Waffen - "heute und in Zukunft", sagte der SPD-Politiker heute in einer Regierungserklärung. Europa stehe geschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes, versicherte der Bundeskanzler vor dem Gipfelmarathon von EU, G7-Gruppe und NATO. Zudem forderte Scholz einen "Marshall-Plan" für den Wiederaufbau der Ukraine. "Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm", sagte er im Bundestag. Deutschland und der Westen müssten sich auf einen langen Konflikt mit Russland einstellen.

Panzerhaubitzen übergeben

Deutschland und die Niederlande haben nach den Worten von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht inzwischen alle zwölf geplanten Modelle der Panzerhaubitze 2000 an die Ukraine übergeben. Sieben der Waffensysteme seien aus Deutschland, fünf aus den Niederlanden übergeben worden, sagte die SPD-Politikerin bei einer Befragung im Bundestag. Die Ukraine hatte am Vortag bereits Details bekannt gemacht. Weitere Systeme würden folgen, sagte Lambrecht. "Als Nächstes ist in der Vorbereitung das Mehrfachraketenwerfersystem Mars II. Daran wird die Ausbildung noch im Juni beginnen können und wenn diese Ausbildung dann stattgefunden hat, auch die Lieferung in die Ukraine." Deutschland werde wie Großbritannien drei der Waffensysteme liefern, die USA vier Systeme.