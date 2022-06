Stand: 12.06.2022 07:34 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Scholz reist angeblich bald nach Kiew

Bundeskanzler Scholz (SPD) will laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" vor dem G7-Gipfel Ende Juni nach Kiew reisen. Er plane den Besuch mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi, schreibt die Zeitung unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht am Samstagabend nicht kommentieren. Aus dem Elyseé-Palast in Paris hieß es: "Nein, wir bestätigen diese Information nicht."

Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Die Ukraine hofft darauf, dass die EU sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte bei einem Besuch in Kiew am Sonnabend angekündigt, dass die Auswertung des EU-Beitrittsantrags Ende kommender Woche abgeschlossen werde.

AUDIO: EU-Beitrittswunsch der Ukraine: Von der Leyen in Kiew (5 Min) EU-Beitrittswunsch der Ukraine: Von der Leyen in Kiew (5 Min)

Lehrerverband fordert Hilfe für Integration ukrainischer Schüler

Der Deutsche Lehrerverband fordert ein langfristiges Konzept und Hilfe vom Bund, um Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den Schulalltag integrieren zu können. Ohne ein massives Unterstützungspaket würden die Länder diese Aufgabe nicht schultern können, sagte Verbandspräsident Meidinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er rief die Kultusministerkonferenz auf, ein Konzept mit klaren Inhalten zu erstellen und Zusagen zu geben, wie viel Personal und Geld die Schulen zusätzlich bekommen.