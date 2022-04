Russland-Ukraine-Krieg: Scholz prangert Kriegsverbrechen an Stand: 06.04.2022 16:34 Uhr Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Explosionen wurden auch wieder aus Lwiw gemeldet. Im Bundestag äußerte sich Bundeskanzler Scholz zu den Gräueltaten in Butscha. Die News im Überblick.

Bundeskanzler Scholz äußerte sich im Bundestag zum Krieg gegen die Ukraine und vorrangig zu den Gräueltaten in Butscha. Russische Soldaten hätten dort ein Massaker verübt. Zivilisten zu töten, sei ein Kriegsverbrechen, betonte Scholz. Die Verantwortlichen und die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden. Scholz erklärte, er gehe davon aus, dass es in anderen Orten und Gebieten der Ukraine ähnliche Bilder geben werde. Er rief den russischen Präsidenten Putin abermals dazu auf, diesen "zerstörerischen" Krieg sofort zu beenden.

Scholz kündigte weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. "Es muss unser Ziel sein, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt." Er lobte die Bereitschaft der Ukraine, einen neutralen Status einzunehmen. Allerdings betonte er auch, dass es keinen "Diktatfrieden" für die Ukraine geben dürfe: "Es sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die über das, was sie zu vereinbaren bereit sind, verhandeln. Niemand sonst."

Explosionen in Lwiw, Kämpfe in Mariupol

In der Ukraine gab es laut Medienberichten wieder Explosionen in der Region um die Stadt Lwiw im Westen des Landes. Zudem halten nach britischen Angaben in der eingekesselten Hafenstadt Mariupol die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. Nach Informationen des Militärgeheimdienstes müssen die meisten der verbliebenen Einwohner ohne Licht, Heizung und Wasser auskommen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj verstärkt Russland zugleich seine Offensive in der Ostukraine.

AUDIO: Krieg in der Ukraine: Russland droht weitere Angriffe in Mariupol an (4 Min) Krieg in der Ukraine: Russland droht weitere Angriffe in Mariupol an (4 Min)

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Krieg könnte laut NATO-Chef Stoltenberg Jahre dauern Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Putin seine Ambitionen aufgegeben habe, die komplette Ukraine zu kontrollieren. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.04.2022 | 10:00 Uhr