Russland-Ukraine-Krieg: Scholz lässt Reise nach Kiew offen Stand: 13.04.2022 17:44 Uhr

Nach der Ablehnung eines Besuchs von Bundespräsident Steinmeier in Kiew hat die Ukraine Kanzler Scholz eingeladen. Der ukrainische Botschafter Melnyk verknüpfte dies mit dem Wunsch, dass der Kanzler die Zusage für die Lieferung schwerer Waffen mitbringen werde. Der SPD-Politiker ließ eine Reise jedoch weiter offen. Er verwies in einem rbb-Interview darauf, dass er früher schon in der Ukraine gewesen sei und jetzt regelmäßig mit Präsident Selenskyj telefoniere.

AUDIO: Kommentar: Steinmeier-Ausladung ist im besten Fall ein Weckruf (3 Min) Kommentar: Steinmeier-Ausladung ist im besten Fall ein Weckruf (3 Min)

Die Ausladung von Steinmeier stößt in Deutschland weiter auf Kritik. Kanzler Scholz nannte den Vorgang "etwas irritierend, um es höflich zu sagen". Der SPD-Politiker Stegner sprach auf NDR Info von einem "falschen Signal". Die Ukraine werde Deutschland und seinem Staatsoberhaupt nicht gerecht. Der FDP-Politiker Kubicki erklärte, grundsätzlich habe er Verständnis für die politische Führung der Ukraine. Das Land kämpfe um sein Überleben. Aber alles habe auch seine Grenzen.

Russland: Mehr als 1.000 ukrainische Kriegsgefangene in Mariupol

Bei den Kämpfen um die Hafenstadt Mariupol sollen sich nach Angaben Russlands mehr als 1.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ergeben haben. Laut Verteidigungsministerium in Moskau wurden sie in Gefangenschaft genommen. Unter ihnen seien auch mehr als 160 Offiziere. Von ukrainischer Seite hieß es, dazu lägen derzeit keine Informationen vor.

EU finanziert weitere Waffenlieferungen

Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der Rat der EU-Mitgliedsstaaten heute in Brüssel an.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

