Russland-Ukraine-Krieg: Scholz kündigt weitere Gespräche mit Putin an

Bundeskanzler Scholz hat Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin verteidigt und weitere angekündigt. Es sei notwendig, mit Putin zu sprechen, sagte Scholz in einem dpa-Fernsehinterview. Er werde dies auch weiterhin tun, ebenso wie der französische Präsident Macron.

Der Kanzler forderte Putin dazu auf, seine Truppen abzuziehen und eine Vereinbarung mit der Ukraine zu erzielen, die akzeptabel für sie sei. Es werde keinen Diktatfrieden zugunsten Russlands geben.

Putin nannte den von ihm als "Spezial-Operation" bezeichneten Krieg in der Ukraine am Freitag erneut alternativlos. Ziel sei es, russische Bürger und die Bewohner des Donbass zu schützen, so Putin auf einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Gleichzeitig griff er den Westen verbal scharf an.

AUDIO: Einschätzungen zur Putin-Rede in St. Petersburg (7 Min) Einschätzungen zur Putin-Rede in St. Petersburg (7 Min)

Selenskyj: Die Ukraine ist wertvoll für die EU

Ein Beitritt der Ukraine wäre nach den Worten von Präsident Selenskyj ein Gewinn für die Europäische Union. "Unsere Annäherung an die Europäische Union ist nicht nur für uns positiv", sagte er in seiner Videoansprache am Freitagabend in Kiew. "Das ist der größte Beitrag zur Zukunft Europas seit vielen Jahren." Nur mit der Ukraine werde die EU in Zukunft ihre Macht, Selbstständigkeit und Entwicklung sichern können, sagte er.

Die EU-Kommission empfahl am Freitag in Brüssel, der Ukraine und der Moldau den Status von Beitrittskandidaten zur Union zu geben.