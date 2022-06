Stand: 16.06.2022 16:32 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Scholz für EU-Beitritt der Ukraine

Bundeskanzler Scholz hat sich dafür stark gemacht, der Ukraine und ihrer kleinen Nachbarrepublik Moldau den Status von EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. "Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Das gilt auch für die Republik Moldau", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie", ergänzte er.

Scholz war am Morgen mit dem französischen Präsidenten Macron, Italiens Ministerpräsidenten Draghi und Rumäniens Staatspräsident Iohannis zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew angekommen. Am späten Vormittag besuchten die Staatsmänner den durch russische Angriffe stark zerstörten Kiewer Vorort Irpin. Anschließend kamen sie zu Gesprächen zusammen. Dabei sicherte Scholz weitere Waffenlieferungen zu, machte aber keine neuen konkreten Zusagen.

Habeck ruft zum Energiesparen auf

Angesichts der Verringerung russischer Gaslieferungen hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Bürger erneut dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Habeck sagte in einem auf Twitter verbreiteten Video, in der aktuellen Situation helfe jede Kilowattstunde. Eine Gefahr für die Versorgungssicherheit sieht der Grünen-Politiker nach eigenen Angaben aber nicht. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte seine Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gestern erneut verringert und dies mit sanktionsbedingt verzögerten Reparaturarbeiten begründet.

