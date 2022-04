Russland-Ukraine-Krieg: Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus Stand: 25.04.2022 17:30 Uhr Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus. Es soll sich um eine Vergeltungsaktion für die Ausweisung zahlreicher russischer Vertreter aus der Bundesrepublik Anfang April handeln. Die News im Überblick.

"Den heutigen Schritt haben wir erwartet, gerechtfertigt ist er in keiner Weise", erklärte Außenministerin Baerbock heute in Berlin. Zuvor war der deutsche Botschafter in Moskau einbestellt und darüber informiert worden, dass "40 Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen Deutschlands in Russland zu unerwünschten Personen erklärt" worden seien.

Ukraine warnt vor Verlassen des Asow-Stahlwerks

Unterdessen warnte die ukrainische Führung Zivilisten davor, das Gelände des Asow-Stahlwerks in Mariupol zu verlassen. Die von Russland für heute angekündigten Fluchtkorridore aus dem umzingelten Stahlwerk in Mariupol seien nicht mit der Ukraine abgesprochen, erklärte die ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk. Deshalb sei derzeit auch kein sicherer Fluchtweg aus dem Werk zu gewährleisten. Russland hatte zuvor erklärt, seine Einheiten in dem Gebiet zurückzuziehen - um den dort ausharrenden Zivilisten die Möglichkeit zu geben, das Stahlwerk unversehrt zu verlassen. Dort sollen sich seit Wochen hunderte Zivilisten und ukrainische Soldaten verschanzt haben. Das Werk gilt als letzter Ort in Mariupol, der noch von ukrainischen Kämpfern gehalten wird.

"Round Table" im Kanzleramt will Flüchtlingsintegration verbessern

Bei einem ersten Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt waren sich Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaftsverbände und Hilfsorganisationen am Montag einig, dass für die nach Deutschland Geflüchteten vor allem das Angebot an Kinderbetreuung und Schulbildung verbessert werden muss. Denn ein großer Anteil der Geflüchteten sind Frauen mit Kindern. Nötig seien zudem schnelle Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte und Erzieherinnen aus der Ukraine.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

