Stand: 01.05.2022 08:40 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Russische Armee setzt Angriffe fort

In der Ukraine setzt die russische Armee ihre Angriffe fort. Die Regierung in Kiew rechnet damit, dass Russland noch mehr Soldaten in der Ostukraine zusammenzieht. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner Videoansprache, Moskau stocke seine Streitkräfte weiter auf. Damit solle der Druck im Donbass erhöht werden. Die ukrainischen Behörden melden unterdessen weiter russische Raketenangriffe im Osten und im Süden des Landes. Durch den Beschuss von Infrastruktur sind nach ukrainischen Angaben mehr als 200.000 Haushalte ohne Gas und Heizung - das betrifft unter anderem die Hafenstadt Mariupol. Hier konnten zuletzt mehrere Frauen und Kinder aus dem belagerten Stahlwerk gerettet werden. Die ukrainische Seiten spricht von 20 Personen, Russland meldet 25. Auf dem Gelände sollen sich noch immer etwa 2.000 Soldaten und 1.000 Zivilistinnen und Zivilisten befinden.

Baerbock: Russischer Abzug Voraussetzung für Frieden

Außenministerin Baerbock hat den Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine als Voraussetzung für einen Friedensschluss benannt. Es sei klar, dass die Sanktionen gegen Russland nur dann aufgehoben werden könnten, sagte Baerbock der "Bild am Sonntag". Ein Frieden mit von Moskau diktierten Bedingungen würde weder der Ukraine noch Europa die ersehnte Sicherheit bringen. Man müsse der Ukraine helfen, dass sie stark genug sei, selbst zu entscheiden, so die Außenministerin.