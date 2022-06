Stand: 11.06.2022 20:58 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Reist Scholz noch im Juni nach Kiew?

Bundeskanzler Scholz (SPD) will nach Informationen der "Bild am Sonntag" vor dem G7-Gipfel Ende Juni nach Kiew reisen. Er plane den Besuch mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi, berichtet die Zeitung unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht am Samstagabend nicht kommentieren.

Seit Kriegsbeginn sind bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs nach Kiew gereist, um ihre Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land zu demonstrieren. Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur dorthin reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Die Ukraine hofft darauf, dass die EU sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni zum EU-Beitrittskandidaten erklärt.

Von der Leyen trifft Selenskyj

Perspektiven für einen EU-Beitritt und den Wiederaufbau hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen der Ukraine aufgezeigt. Bei einem Besuch in Kiew sagte von der Leyen am Samstag, man gebe der ukrainischen Regierung einen entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Fahrplan an die Hand. Präsident Selenskyj unterstrich die Beitrittsambitionen seines Landes. Man sei auch bereit, die dafür notwendigen Reformen und Modernisierungen in Angriff zu nehmen.