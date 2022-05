Stand: 01.05.2022 06:51 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Rakete trifft Flughafen von Odessa

In der Ukraine hat die russische Armee ihre Angriffe auf den Osten und Süden des Landes fortgesetzt. Auf dem Flughafengelände von Odessa schlug nach ukrainischen Angaben ein russischer Marschflugkörper ein. Eine Landebahn sei derzeit unbrauchbar. Nach Zeitungsberichten haben ukrainische Truppen nördlich von Charkiw zwei Ortschaften zurückerobert, bei Donezk sprengten sie eine Eisenbahnbrücke. Aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol seien etwa 20 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden, berichten beide Seiten. Ukrainischen Angaben zufolge sollen sich in den Bunkeranlagen des Stahlwerks aber neben gut 2.000 Kämpfern noch rund tausend Zivilisten aufhalten. Unter Vermittlung von UN-Generalsekretär Guterres hatten sich Kiew und Moskau zuletzt bereit erklärt, einen Korridor für die Flucht der Zivilisten einzurichten.

CDU: Merz reist in die Ukraine

Die CDU hat bestätigt, dass Parteichef Merz in die Ukraine reisen wird. Ein konkretes Datum wurde aber nicht genannt. Nach übereinstimmenden Medienberichten will Merz am Montag in die Hauptstadt Kiew fahren. Wen er dort treffen will, ist unklar. Seit Ausbruch des Krieges haben bislang wenige deutsche Spitzenpolitiker die Ukraine besucht. Auch Kanzler Scholz und alle Bundesministerinnen und Minister waren noch nicht dort.