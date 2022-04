Russland-Ukraine-Krieg: Putin will Stahlwerk einkesseln Stand: 21.04.2022 11:46 Uhr Russland will das Stahlwerk in Mariupol blockieren. Die Ukraine fordert einen humanitären Korridor für die dort eingeschlossenen Soldaten und Zivilisten. Die News im Überblick.

Präsident Putin sieht nach eigenen Worten keinen Grund mehr, das Industriegebiet des Stahlwerks in Mariupol zu stürmen, in dem sich ukrainische Soldaten und Zivilisten verschanzt haben. Die entsprechenden Pläne würden nicht mehr umgesetzt, sagte Putin. Die Anlage solle aber komplett eingekesselt werden. "Blockiert diese Industriezone so, dass nicht einmal eine Fliege rauskommt", ordnete der Kremlchef an. Laut dem russischen Verteidigungsminister ist das übrige Mariupol inzwischen ganz unter russischer Kontrolle. Putin bezeichnete dies als Erfolg. Die ukrainischen Kämpfer sollten die Waffen niederlegen, dann werde ihnen das Leben garantiert.

AUDIO: In Dnipro werden Zivilisten zu Kämpfern ausgebildet (4 Min) In Dnipro werden Zivilisten zu Kämpfern ausgebildet (4 Min)

Wereschtschuk fordert Evakuierung

Die ukrainische Regierung hat von Russland derweil einen humanitären Korridor für die Ausharrenden gefordert. "Dort befinden sich gerade etwa 1.000 Zivilisten und 500 verwundete Soldaten. Sie müssen alle heute aus Azovstal herausgeholt werden!", schrieb Vizeregierungschefin Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram.

Luhansk: Zivilisten sollen sich in Sicherheit bringen

Im Osten der Ukraine rückt die russische Armee offenbar weiter vor. Rund 80 Prozent der Region Luhansk seien bereits unter russischer Kontrolle, teilte der dortige ukrainische Gouverneur mit. Er rief die Zivilbevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden versuchten dafür Busse und Züge bereitzustellen. In der Nacht wurden nach ukrainischen Angaben auch erneut die Großstadt Charkiw sowie weitere Städte im Osten beschossen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

