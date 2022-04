Russland-Ukraine-Krieg: Prien rechnet mit 400.000 ukrainischen Schülern Stand: 14.04.2022 12:48 Uhr Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien geht davon aus, dass in Deutschland künftig mehrere Hunderttausend geflüchtete Kinder aus der Ukraine unterrichtet werden müssen. In der Ukraine gehen die Kämpfe weiter, es soll wieder Fluchtkorridore für Zivilisten geben. Die Nachrichten im Überblick.

CDU-Politikerin Prien, die aktuell Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist, rechnet damit, dass bis zu 400.000 schulpflichtige ukrainische Kinder und Jugendliche nach Deutschland kommen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, dass das einen Bedarf von etwa 24.000 Lehrerinnen und Lehrern nach sich ziehen würde. Um die nötige Mehrarbeit in den Schulen decken zu können, seien etwa höhere Stundenzahlen von Teilzeitkräften denkbar, außerdem die Reaktivierung von Seniorlehrkräften oder Pensionären sowie Studierende im Praktikum. Eingebunden werden sollen Prien zufolge auch Lehrkräfte, die selbst aus der Ukraine geflüchtet sind. Sie seien ideal geeignet, Kinder und Jugendliche aus ihrem Land in Willkommensklassen zu betreuen.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Donnerstagmittag (3 Min) Die Lage in der Ukraine am Donnerstagmittag (3 Min)

Erneut Evakuierungsversuche über Fluchtkorridore

Die Kämpfe in der Ukraine gehen auch am 50. Tag nach Beginn des Krieges weiter - unter anderem in Charkiw. Heute sollen nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Wereschtschuk neun Fluchtkorridore zur Evakuierung von Städten im Osten des Landes geöffnet werden. Eine der Routen soll demnach aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol führen. Weitere seien unter anderem für die Städte Berdjansk, Tokmak und Enerhodar vorgesehen. Die Korridore sollen öffnen, sofern die russischen Truppen ihren Beschuss einstellen.

Unklar ist bislang, wer für die Explosion an Bord des russischen Raketenkreuzers "Moskwa" verantwortlich ist. Die Ukraine behauptet, das Schiff mit Raketen beschossen zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach laut Medienberichten von einem Feuer und explodierter Munition an Bord.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

