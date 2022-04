Russland-Ukraine-Krieg: Positive Reaktionen auf Milliardenzusage Stand: 16.04.2022 08:00 Uhr Politiker aus unterschiedlichen Parteien haben die Pläne der Bundesregierung zur Aufstockung der Rüstungshilfe für die Ukraine und andere Partnerländer begrüßt. Ukraine-Präsident Selenskyj fordert ein Öl-Embargo. Die Nachrichten im Überblick.

Die Bundesregierung kündigte an, dass über den Ergänzungshaushalt insgesamt zwei Milliarden Euro bereit gestellt werden sollen. Deutlich mehr als eine Milliarde Euro soll an die Ukraine gehen. Das Land könne sich damit die Waffen kaufen, die es haben wolle, hieß es. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter sprach von einer Trendwende in der deutschen Ukraine-Politik. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Entscheidung für Militärhilfe sei ein wichtiger Schritt. Die Aufstockung war schon vor längerer Zeit vereinbart worden. Sie hat keine Verbindung zur jüngsten Debatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.

Die Bundesregierung wird laut Verkehrsminister Wissing (FDP) keine Flüchtlinge aus der Ukraine zurückweisen. Den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte er, die Zahl der Menschen, die mit dem Zug nach Deutschland flüchten, sei im Vergleich zur Höchstphase am Anfang des Krieges inzwischen deutlich zurückgegangen - "von 8.200 auf aktuell rund 2.500 Personen pro Tag".

Ukraine-Präsident Selenskyj fordert Öl-Embargo

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat erneut schärfere Sanktionen gegen Moskau gefordert. "Das nächste Sanktionspaket gegen Russland muss einen Verzicht auf russisches Öl beinhalten", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Die aktuellen Strafmaßnahmen gegen Russland seien "ernst", aber nicht ausreichend. "Wir fordern stärkere, zerstörerische." Geld für Energie aus Russland sei in Wirklichkeit Geld für die Zerstörung der Demokratie. Der Krieg könne auch verkürzt werden, wenn Kiew rasch alle geforderten Waffen erhalte, sagte Selenskyj.

Dem Sender CNN sagte Selenskyj, dass im Krieg mit Russland bisher zwischen 2.500 und 3.000 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen seien. Weitere 10.000 Soldaten seien verletzt worden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 16.04.2022 | 08:00 Uhr