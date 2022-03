Russland-Ukraine-Krieg: Polen will Kampfjets an die USA übergeben Stand: 08.03.2022 22:51 Uhr Tag 13 des Krieges in der Ukraine: Polen ist zur Lieferung seiner Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 an die USA bereit. Russland kündigt für Mittwoch lokale Waffenruhen an. Die USA verhängen einen Importstopp für russisches Erdöl. Die News im Überblick.

Polen ist bereit, seine Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 den USA zur Verfügung zu stellen. Das teilte das Außenministerium in Warschau am Abend mit. Danach sollen alle Maschinen dieses Typs zum US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz gebracht werden. Berichten zufolge ist geplant, die MiG-29 anschließend an die Ukraine zu liefern, deren Piloten auf diesem Typ geschult sind.

Unterdessen hat Russland für Mittwoch erneut Feuerpausen in der Ukraine angekündigt. Laut Verteidigungsministerium sollen in mehreren Städten vorübergehend die Waffen ruhen. Genannt werden unter anderem Kiew, Charkiw und Mariupol. Zivilisten sollen dort die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Es gab bereits mehrere Anläufe für Evakuierungen, die in den meisten Fällen gescheitert waren. Auch am Dienstag gelang es nur wenigen Zilvilisten, die umkämpften Städte Sumy und Irpin zu verlassen. In der Hafenstadt Mariupol verschlechtert sich derweil die Lage zunehmend. Nach Angaben aus Moskau sind prorussische Einheiten weiter auf dem Vormarsch. Für die Menschen dort soll die Lage katastrophal sein. Laut Internationalem Roten Kreuz in Genf gibt es keinen Strom, kein Wasser und kein Gas.

Biden verhängt Importstopp für russisches Öl

US-Präsident Biden verhängte unterdessen einen Importstopp für russisches Öl. Auch Großbritannien kündigte an, ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr zu importieren. Die EU will ebenfalls schnellstmöglich unabhängig von russischem Gas werden. Russische Gasimporte sollen binnen eines Jahres um zwei Drittel reduziert werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck will Wege prüfen, um eine Preisexplosion an den Energiemärkten zu dämpfen - zum Beispiel, indem "Kriegsgewinne" von Unternehmen stärker besteuert werden. In einer Videoschalte mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron kündigte Chinas Präsident Xi an, Bemühungen für einen Waffenstillstand zu unterstützen.

