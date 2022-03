Russland-Ukraine-Krieg: Polen fordert Nato-"Friedensmission" Stand: 16.03.2022 00:09 Uhr Knapp drei Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine laufen die diplomatischen Bemühungen für ein Ende der Angriffe auf unterschiedlichen Ebenen weiter. Laut UN sind bereits mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Die News im Überblick.

Polen hat eine "Friedensmission" der Nato zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gefordert. "Diese Mission kann keine unbewaffnete Mission sein", zitierte die Nachrichtenagentur PAP den polnischen Vize-Regierungschef Kaczynski, der am Dienstag mit den Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien nach Kiew gereist war und dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zum Gespräch traf. "Sie muss versuchen, humanitäre und friedliche Hilfe in der Ukraine zu leisten." Die Mission müsse in der Lage sein, auf ukrainischem Gebiet zu agieren und sich selbst zu verteidigen. Polens Ministerpräsident Morawiecki fordert zudem den schnellen EU-Beitritt für die Ukraine.

AUDIO: Warschau fordert "Friedensmission" der Nato in der Ukraine (1 Min) Warschau fordert "Friedensmission" der Nato in der Ukraine (1 Min)

Keinen Durchbruch gab es am Dienstag bei der Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Nach ukrainischen Angaben gibt es "fundamentale Gegensätze", allerdings auch "sicherlich Raum für Kompromisse". Beide Seiten wollen am Mittwoch weiter miteinander sprechen. In Kiew gilt seit Dienstagabend und noch bis Donnerstagfrüh eine Ausgangssperre - die Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt dürfen ihre Wohnungen nur verlassen, um in Schutzräume zu flüchten.

UN berichtet von mehr als drei Millionen Flüchtenden aus der Ukraine

Dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) zufolge sind inzwischen mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Vor Kriegsbeginn lebten in dem Land 44 Millionen Menschen. Nach Angaben der ukrainischen Regierung gelang am Dienstag etwa 20.000 Zivilisten - vielen von ihnen in Autos - über einen Fluchtkorridor der Weg raus aus der seit Tagen eingekesselten Hafenstadt.

Die Demonstrantin Marina Owsjannikowa wurde nach ihrer Protestaktion im russischen Fernsehen zu einer Geldstrafe verurteilt und vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie war am Montag während der wichtigsten Nachrichtensendung Russlands hinter einer Nachrichtensprecherin aufgetaucht, dabei hielt sie ein Schild mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen" in die Kamera.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

