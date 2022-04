Russland-Ukraine-Krieg: Panzerfaust-Munition der Bundeswehr wird knapp Stand: 01.04.2022 17:37 Uhr Die Bundesregierung beliefert die Ukraine im Krieg gegen Russland mit Waffen. Nun werden die Bundeswehr-Munitionsbestände für Panzerfäuste knapp. In der Ukraine hat die angekündigte Evakuierungs-Aktion für Mariupol offenbar noch nicht begonnen. Die News im Überblick.

Weil die Bundesregierung Tausende Panzerabwehrwaffen in die Ukraine geliefert hat, sind nach Informationen von NDR und WDR die eigenen Bestände der Bundeswehr nicht mehr hinreichend gefüllt. Nun will die Bundesregierung zügig nachrüsten und für 21 Millionen Euro rund 3.500 neue Patronen für die "Panzerfaust 3" bestellen. Die Regierung befürchtet offenbar, aufgrund des Krieges in der Ukraine und der veränderten Sicherheitslage sonst nicht mehr über genügend entsprechende Munition zu verfügen. Auch befürchtet sie wohl mögliche Lieferengpässe. Weil für Panzerfäuste keine aufwendige Ausbildung nötig ist, gelten sie laut Militärs als gut geeignet zur Unterstützung der Ukraine.

Evakuierung von Mariupol verzögert sich weiter

Eigentlich wollte Russland am Morgen einen Fluchtkorridor aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol öffnen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das aber noch nicht geschehen. Das Internationale Rote Kreuz will in Mariupol die Evakuierung von eingeschlossenen Zivilisten organisieren. Ein Sprecher des Roten Kreuzes sagte, man habe weiterhin die Hoffnung, Tausende Zivilisten aus Mariupol holen zu können. "Wir haben die Erlaubnis, uns heute in Bewegung zu setzen, und wir sind auf dem Weg nach Mariupol." Allerdings habe man keine Erlaubnis von russischer Seite erhalten, humanitäre Hilfsgüter in die Stadt zu bringen.

Russisches Gas nur noch gegen Rubel

Gas-Lieferungen aus Russland dürfen seit heute nur noch in Rubel bezahlt werden. Präsident Putin hat nach eigenen Angaben ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Danach müssen ausländische Unternehmen ein Konto bei der russischen Gazprom-Bank eröffnen. Auf dieses Konto überweisen sie ihre Gasrechnungen wie gewohnt in Euro oder Dollar. Die Bank wechselt das Geld dann in Rubel und schickt den Betrag in der russischen Landeswährung weiter an Gazprom. Experten zufolge ist noch unklar, was dies für Folgen haben wird.

